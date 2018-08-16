ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.

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