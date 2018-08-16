Их разыскивает полиция: воры попали в объектив камеры видеонаблюдения

Полиция разыскивает граждан, подозреваемых к краже 450 евро из банкомата. Преступление произошло 5 июля на столичной улице Албишоара.

Людей, которые узнали этих граждан, просят позвонить в полицию и сообщить известную информацию по телефонам 112 или 069094075.

Злоумышленникам грозит штраф до 32 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или до двух лет тюрьмы.