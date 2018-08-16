На Камчатке гадают, что за волосатое морское животное прибило к берегу после шторма. ВИДЕО

На Камчатке нашли необычное волосатое морское животное. Как написала в Facebook Светлана Дяденко, останки морского животного прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района.

Женщина пишет, что оно «покрыто шерстью трубчатого вида» и, наверное, это «древнее существо». Комментаторы разделились: кто-то порадовался, что и на Камчатке будет сделано открытие. И в чем-то они правы, потому что о находке написали мировые СМИ.

Другие же посчитали, что это глобстер — неопознанная органическая масса, которую вымывает на берег водоемов. Обычно это полуразложившиеся останки китов или акул.