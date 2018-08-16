На первый взгляд это означает снижение точности прогноза. Но необходимо помнить, что даже самая совершенная физическая модель климата чего-нибудь да не учитывает. Поэтому знание того, как поведёт себя модель, ещё не есть знание того, как поведёт себя погода. Возможно, рассудили авторы, нет смысла тратить огромные вычислительные ресурсы на доскональное выяснение первого вопроса, если оно не ведёт к повышению точности во втором.

"Обучив" модель на таких симуляциях, авторы перешли к прогнозам на основе реальных данных. При этом использовались и прогнозировались только две величины: глобальная (то есть средняя по планете) температура воздуха у поверхности Земли и глобальная же температура морской воды. Их интересовало, насколько успешно система "предскажет" эти величины, скажем, на 1970 или на 2008 год, для которых уже есть метеорологические данные.

Оказалось, что детище исследователей справляется с этим не хуже "старших коллег", у которых она "училась". Особенно хорошо модель предсказала ход температур после 1998 года. При этом программа работает очень быстро. Процесс обучения на готовых результатах симуляций занимает лишь несколько минут, и это на обычном ноутбуке. А уж после того, как этот подготовительный период пройден, программа выдаёт прогноз за доли секунды.

Тогда авторы перешли к созданию прогноза на следующие пять лет. Согласно их модели, 2018–2022 годы будут ещё жарче, чем того "требует" глобальное потепление. Правда, ненамного: речь идёт о десятых долях градуса. Однако следует помнить, что повышение средней температуры Земли даже на полградуса может радикально изменить мир.

В настоящий момент исследователи работают над тем, чтобы научить свою модель прогнозировать среднюю температуру не только по земному шару в целом, но и в конкретных регионах.