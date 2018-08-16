Проливные дожди затопили столицу Судана

Обрушившиеся на столицу Судана Хартум проливные дожди полностью затопили город, нанеся серьезный ущерб его инфраструктуре.

В результате продолжавшегося более четырех часов ливня улицы города залили грязевые потоки, полностью парализовавшие автомобильное сообщение и подтопившие многие здания. Водой заблокированы и все подъезды к президентскому дворцу.

По поступающим данным, в результате удара стихии есть жертвы, их точное число пока неизвестно, отмечает Вести.ру.