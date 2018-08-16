Ученые: сердце стареет от недосыпа

Взрослые, которые спят слишком много или слишком мало, могут быть более предрасположены к инфарктам и инсультам, заявляют исследователи из Департамента профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Такую предрасположенность специалисты договорились считать «старением» сердца, так как риски увеличиваются с возрастом. Например, если человек в 40 лет так же склонен к развитию заболеваний сердца, как средний 44-летний, значит, сердце 40-летнего пациента на 4 года старше, чем ему следовало бы быть. Этот «дополнительный возраст» специалисты и рассчитали в зависимости от того, как много спят люди, передает Вести.ру.

Для исследования использовались медицинские данные 12755 взрослых в возрасте от 30 до 74 лет, ни у кого из которых на момент начала работы не было зарегистрировано сердечной недостаточности или инсультов. Участников разделили на пять групп. Около 13% из них сообщили, что спят пять и менее часов каждой ночью, 24% говорили о шести часах, 31% — о семи, 26% — о восьми и около 5% спали по девять и более часов. Исследователи приняли во внимание множество факторов: возраст, пол, параметры кровяного давления, курение, диабет, уровень холестерина и другое, и на основе этих факторов для каждого участника вывели показатели риска развития заболеваний сердца и сосудов. Затем эти показатели перевели в «лишние» годы для сердца.

По результатам получилось, что те, кто спал на час больше или меньше, чем нужно, имели сердце в среднем на 4,5 года старше, чем нужно. При ночном сне продолжительностью в пять часов и менее этот показатель был еще выше – 5,1 года. Менее всего сердце старело при рекомендованной длительности сна в семь часов в сутки.