Рейтинг самый высокооплачиваемых профессий в Молдове

Возглавило его предложение от одной из столичных компаний, которая готова платить до 35 тысяч леев главному фармацевту. Пилотам и программистам предлагают зарплату до 30 тысяч, сварщику - до 20 тысяч.

Пустуют два места слесаря с оплатой от 10 до 20 тысяч леев в месяц. Есть вакансия менеджера по маркетингу, которому предлагают от 7 до 20 тысяч, а также водителя спецмашины с зарплатой от 5 до 20 тысяч. Электрику предлагают работу за 6-17 тысяч в месяц, специалисту по установке кондиционеров - за 6-16 тысяч.

Грузчики и плотники могут рассчитывать на зарплату до 10 тысяч леев в месяц. До восьми тысяч предлагают водителю, трактористу и разнорабочему.