Пассажир бизнес-класса пинал полицейских и требовал отправить его "баиньки"

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видео с пьяным пассажиром бизнес-класса, устроившим дебош на рейсе авиакомпании «Алроса» из московского аэропорта Домодедово в город Мирный (Якутия).

По данным следственного комитета, в полете пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, всячески провоцировал конфликт с бортпроводниками, а после приземления самолета был доставлен в отдел полиции аэропорта Мирный, где также вел себя агрессивно, пинал сотрудников, нецензурно ругался и требовал отправить его домой "баиньки", пишет lenta.ru.

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве на воздушном транспорте и применении насилия в отношении представителя власти.