Ники Минаж чуть не убила возлюбленного

Бывший парень американской исполнительницы Ники Минаж, рэпер Сафари Сэмюэлс, рассказал о том, что артистка чуть не убила его. Об этом он написал в Twitter.

«Помнишь ту ночь, когда ты зарезала меня и я чуть не умер, полиция и скорая помощь выносили меня на носилках, а мне пришлось соврать, что я пытался покончить с собой, чтобы тебя не посадили в тюрьму?» — написал Сэмюэлс.

В ответ Минаж обвинила бывшего возлюбленного в том, что он украл ее кредитную карту. Она также припомнила, как рэпер в слезах умолял взять его с собой в европейский тур, пишет lenta.ru.