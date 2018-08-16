Мужчина опозорился, украв у бывшей девушки унитаз

После расставания мужчина украл у девушки унитаз и стал посмешищем в Сети. О курьезном случае "пострадавшая" рассказала пользователям Reddit.

Девушка сообщила, что решила расстаться с бывшим возлюбленным. Он негативно воспринял разрыв и украл у девушки унитаз, передает Корреспондент.

Девушка рассказала, что раньше парень помог починить туалет и напоминал об этом при любой возможности. После сообщения о расставании он сказал "Я заберу гребаный туалет".

Пост собрал более 75 тысяч лайков за сутки, а в комментариях высмеяли вора.

Фото: reddit.com