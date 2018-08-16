Сергей Шнуров официально развелся с женой

Фронтмен российской скандальной группы Ленинград Сергей Шнуров развелся с женой. Об этом сообщила бывшая супруга музыканта на своей странице в Instagram.

Матильда Шнурова опубликовала снимок свидетельства о разводе. По фото женщина написала, что делает это, дабы избежать всевозможных слухов и домыслов, пишет Корреспондент.

Фото: instagram.com/mshnurova

Также Матильда указала, что пара разошлась мирно, разделив все совместное имущество по обоюдному согласию.

Сергей Шнуров сообщал о решении пары разойтись еще в мае 2018 года. Лидер Ленинграда говорит, что инициатором развода выступила Матильда. Пара прожила вместе 11 лет.