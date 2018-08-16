Киевлянина зарезали из-за телевизора

В Киеве на улице Радужной зарезали мужчину из-за телевизора. Об этом в четверг, 16 августа, сообщает Главное управление Нацполиции Киева.

Установлено, что между хозяином квартиры и гостем возник конфликт из-за телевизора, который визитер хотел забрать. Ссора закончилась поножовщиной: гость несколько раз ударил хозяина квартиры ножом, после чего спрятал труп в комнате, забросав вещами.

Когда вернулась домой сожительница хозяина квартиры, злоумышленник все ей рассказал и заставил убрать в помещении. Чтобы избежать наказания, нападавший собирался сбежать на неподконтрольную территорию.

Задержали злоумышленника в Полтавской области. Им оказался 37-летний житель Донецкой области, который в последнее время жил в Киеве.

За убийство киевлянина ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает korrespondent.net.