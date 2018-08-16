Приехал в Молдову за любимой: Итальянец открыл в Бельцах свое производство мороженого

Итальянец Джорджио Травальяти влюбился в уроженку нашей страны и после свадьбы решил обосноваться с супругой в Бельцах. Там они открыли семейный бизнес - производят мороженное, которое пользуется у местных жителей особенным спросом.

"Ему понравился город, понравилась страна, царящая тут тишина. В 2010 году он решил увезти меня подальше от итальянского хаоса", сказала предприниматель Людмила Ботнарюк, передает prime.md.

Джорджио заметил, что ассортимент мороженного в Молдове не богат, вот так и появилась идея открыть свое производство, по итальянским рецептам.

"Я ему сказала, что мне тут не хватает итальянского мороженного. Есть только белое, Пломбир и шоколадное. Он не мог понять, почему. Так родилась идея открыть свое производство мороженного", сказал предприниматель Джорджио Травальяти.

"Используем технологии, которые изучали в Италии. Это качественный и вкусный итальянский продукт из натуральных ингредиентов и без растительных жиров. В отличии от мороженного с консервантами, которое долго не тает, наше тает быстро, за пять минут", сказала предприниматель Людмила Ботнарюк.

Сейчас семья выпускает 20 сортов мороженного. Но начинать свое дело было не просто.

"Были проблемы с восприятием нашей продукции. Все привыкли к мороженному классического типа: белому и шоколадному. Попробовав наше, цветное, люди увидели, что оно качественное и вкусное. Сейчас вопросов не возникает. Молоко в Молдове очень вкусное, оно хорошо подходит для изготовления мороженного", сказал предприниматель Джорджио Травальяти.

Мороженное раскупается обычно летом, но чтобы получать доход круглый год, семья решила наладить производство шоколада и различных десертов.