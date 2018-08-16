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Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
// фото: РИА Новости
13:21, 16 Aug 2018
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Британская брит-поп-группа Suede выпустила клип на песню Life Is Golden. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

Видео снято в непосредственной близости от Чернобыльской атомной электростанции, в украинском городе Припять. Режиссером выступил Майк Кристи. «Дело не только в трагедии и катастрофе, произошедшей столько лет назад, — дело в неудержимой силе жизни, которая поглотила покинутый людьми ландшафт», — объяснил Кристи замысел клипа.

Трек Life Is Golden войдет в восьмой студийный альбом группы. Пластинка получила название The Blue Hour. Релиз намечен на 21 сентября, пишет lenta.ru.




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