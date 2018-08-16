Швеция выдворяет украинку, потерявшую ногу в теракте в Стокгольме

Миграционная служба Швеции отказала в продлении разрешения на проживание украинке, которая выжила во время теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, но потеряла ногу.

В день теракта 38-летняя украинка Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками и попала под колеса грузовика, который въехал в пешеходов, передает ЕвроПравда со ссылкой на Aftonbladet. Она провела в больнице три недели, за это время ей сделали несколько операций, однако врачи не смогли спасти правую ногу. В больнице Ирину посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.

После этого украинка больше года жила в Стокгольме вместе с дочкой. У нее было временное разрешение на проживание, посколькуона была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, который совершил наезд на пешеходов.

Недавно Миграционная служба Швеция отказала Ирине в постоянном разрешении на проживание, аргументировав свое решение тем, что украинка не в состоянии позаботиться о себе, поэтому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой друзей и родственников. Миграционная служба считает, что Ирине нужна медицинская помощь и реабилитация доступные в Украине и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Сейчас у Ирины и ее дочки есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию. Однако она собирается обжаловать решение Миграционной службы, хотя апелляция может занять несколько месяцев, передает УНИАН.