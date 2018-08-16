Река Пивоварка в Барнауле 15 августа неожиданно окрасилась в белый цвет. Видео экологической катастрофы выложили в Сеть очевидцы.
Что за вещество изменило цвет воды и кто загрязняет окружающую среду, доподлинно не известно. Однако в ближайшее время природа вещества будет выявлена. Председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Екатерина Андреева рассказала, что сотрудники Росприроднадзора среагировали быстро и успели взять образцы вещества на экспертизу до того, как его унесло течением, передает 360tv.
"Росприроднадзор вчера взял пробы воды. Пока результатов анализов нет. Наш отдел по охране окружающей среды тоже выезжал, акт составили", — сказал она.
Сейчас речка находится в первозданном виде. Осадков на берегах не обнаружено. На вопрос, кто является виновником загрязнения, Андреева затруднилась ответить: крупных предприятий рядом с водоемом нет, вокруг лишь жилые дома. Она предположила, что вещество является отходами кустарного производства.
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