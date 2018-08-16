Урожай-2018: аграрии завершили уборку пшеницы, ячменя и озимого рапса

В первой декаде августа аграрии завершили уборку пшеницы и ячменя, гороха на зерно и озимого рапса.

Согласно данным, предоставленным районными управлениями сельского хозяйства, с 333 тыс. га пшеницы было собрано около 1,1 млн тонн зерна, примерно на уровне прошлого года. Средняя урожайность по стране составляет около 3,2 т/га (средний урожай за последние пять лет – на севере и юге 3,5 т/га, в центральной зоне - 2,8 т/га).

Кроме того, с площади более 63 тыс. га собрано около 167 тыс. тонн ячменя, передает Молдпрес.

Также завершена уборка гороха на зерно и озимого рапса. Так, с площади в 23 тыс. гектаров собрано более 33 тыс. тонн гороха, а с площади 41 тыс тыс. га – 83 тыс. тонн рапса.