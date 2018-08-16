Около семи тысяч граждан получили укрытие от солнце и помощь в палатках спасателей

За последние 48 часов в палатки для оказания первой помощи в жару обратились около 7000 человек. В настоящее время в стране работает 12 пунктов, где граждане могут укрыться от солнца и выпить воды.

Количество людей, обращающихся за помощью в мобильные пункты, растет. Палатки работают ежедневно с 11:00 до 18:00 в следующих населенных пунктах: Кишинев, Бельцы, Кагул, Комрат, Унгены, Чимишлия, Каушаны, отмечает noi.md.

ГИЧС установила мобильные пункты оказания первой помощи в жару 14 августа после объявления Государственной гидрометеорологической службой желтого уровня метеоопасности в связи с высокой температурой воздуха. Палатки будут работать в дни, когда температура воздуха превышает 32 °С.

Спасатели призывают граждан по возможности не выходить на улицу в полуденные часы, а в случае необходимости обращаться за помощью к сотрудникам ГИЧС, размещенным в палатках.