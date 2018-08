В соцсетях эту новость встретили с удивлением и юмором. В частности, поклонники королевской четы предложили назвать бренд Markle and Spencer (по аналогии с известным британским производителем одежды Marks and Spencer), передает 360tv.

just sitting here thinking about how all i want from this goddamn royal wedding is a picture of meghan markle's dad, his picture book, and the queen all in one place, IS THAT SO MUCH TO ASK pic.twitter.com/60vVJMnMNe