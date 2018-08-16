Отец Меган Маркл решил стать модельером

Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, решил запустить свою линию модной одежды. По крайней мере, так утверждает ее сводная сестра Саманта, сообщил The Sun.

В соцсетях эту новость встретили с удивлением и юмором. В частности, поклонники королевской четы предложили назвать бренд Markle and Spencer (по аналогии с известным британским производителем одежды Marks and Spencer), передает 360tv.

just sitting here thinking about how all i want from this goddamn royal wedding is a picture of meghan markle's dad, his picture book, and the queen all in one place, IS THAT SO MUCH TO ASK pic.twitter.com/60vVJMnMNe — Tess Koman (@tessie_the_mess) May 4, 2018

74-летний Томас Маркл, который приобрел скандальную известность благодаря постановочным фотографиям, сделанным перед свадьбой дочери, не отличается опрятным и модным внешним видом.

В оправдание своего отца Саманта Маркл предположила, что журналисты специально выбирают худшие фотографии, пишет Observer. Именно поэтому она предложила сделать хорошие постановочные снимки: "Средства массовой информации несправедливо выставляли его в неопрятном внешнем виде. Поэтому я сознательно предложила ему сделать хорошие фотографии. Это не помешает как его имиджу, так и имиджу королевской семьи".

Заявление о новой деятельности Томаса появилось после того, как он пожаловался друзьям на то, что дети не помогают ему с момента его выхода на пенсию.