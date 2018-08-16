Японцы научили робота копировать мимику человека

Группа японских инженеров под руководством Такаюки Тодо создала робота SEER, который может натурально выражать эмоции с помощью движений глаз, век и бровей. Презентация технической новинки была опубликована в YouTube.

Робот представляет собой модель головы ребенка. SEER умеет следить за мимикой человека и повторять за ним выражение лица. Кроме того, он может следить глазами за выбранным объектом, передает 360tv.

Тодо встроил в голову реалистичные модели глаз, способные вращаться в двух направлениях. Над ними расположены веки, которые также приводятся в движение моторами. Над веками установлены брови, каждая из них представляет собой гибкий провод. С одной стороны он прикреплен к механизму с тремя степенями свободы. Благодаря этому SEER может изгибать брови для отображения сложных эмоций.

Отмечается, что робот работает в паре с веб-камерой ноутбука. Камера определяет ближайшего к роботу человека и распознает расположение частей его лица в реальном времени.