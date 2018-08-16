Главная улица Украины ушла под воду: мощный ливень накрыл Киев посреди ночи

В ночь на четверг, 16 августа, на Киев обрушилась гроза, которая сопровождалась сильным ветром и градом. Сильно пострадала главная улица украинской столицы - Крещатик.

Стихия в центре города поломала деревья, рекламные щиты и вывески. Улицу Крещатик затопило, а потом вода хлынула в торговый центр "Метроград". Также полностью затопило Подол. Вода на дорогах была машинам "по пояс". С Андреевского спуска потоки смывали брусчатку, улица Сагайдачного оказалась в грязи и кирпичах.



Синоптик Наталья Диденко сообщила, что Киев в три часа ночи накрыло самое мощное атмосферное пятно из возможных, пишет УНИАН.



Видео и фото стихии публикуют пользователи соцсетей, многих из которых разбудила гроза.