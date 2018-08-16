Бузову высмеяли за пресс из Photoshop

Телеведущая и певица Ольга Бузова не перестает радовать поклонников фотографиями в купальниках. Фанаты остались в восторге от ее спортивной фигуры, а вот хейтеры предположили, что артистка использовала Photoshop.

Фото получило более 365 лайков и свыше четырех тысяч комментариев. Часть из них были негативными. Злопыхатели утверждают, что еще за несколько часов до этой публикации в Stories ее стального пресса не было и в помине, передает 360tv.

Фото: Instagram/buzova86

"В какой программе вы пресс проделали? Я тоже так хочу", — спросила одна из комментаторов.

Другой человек написал, что у него тоже есть приложение, в котором можно "нарисовать" такой пресс.

"Photoshop зашкаливает", — лаконично отметил третий.

Одна женщина отметила, что вне зависимости от того, настоящие кубики или нет, Бузовой нужно выглядеть более женственной.

"Оля, что с тобой? Не надо этого делать, пусть кубики будут у мужчин", — дала совет она.