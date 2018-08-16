В киевском суде подрались полицейские и адвокаты экс-президента Януковича

Потасовка между полицией и адвокатами бывшего президента Украины Виктора Януковича произошла в четверг в Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело против экс-главы государства о госизмене. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

В конце июня 2017 года началось рассмотрение по существу дела о госизмене против экс-президента Украины Виктора Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину, напоминает newsru.com.

Януковичу был назначен бесплатный госадвокат Виктор Овсянников. Однако на минувшем заседании, которое состоялось 1 августа, защитник несколько раз покидал заседание в знак протеста против начала судебных прений. Тогда адвокаты заявили, что до начала прений не были допрошены все свидетели стороны защиты, а суд находится под политическим давлением. Защитники в знак протеста покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает такое решение незаконным.

Впоследствии суд поручил центру предоставления бесплатной помощи назначить экс-президенту нового госадвоката, который примет участие в судебных прениях. Центр назначил в качестве госадвоката Юрия Рябовола. Адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко пытались помешать Ряболову попасть в зал. Полиция оттеснила адвокатов, из-за чего между защитниками и правоохранителями началась потасовка. После непродолжительной потасовки госадвокат попал в зал, и заседание продолжилось.



После возобновления заседания в четверг с присутствием частных адвокатов Януковича суд поставил на рассмотрение заявление обвиняемого, в котором он отказывается от услуг Рябовола. Адвокаты экс-президента высказались за удовлетворение данного заявления, их поддержал и сам Рябовол. Однако суд встал на сторону прокуроров, которые выступили против удовлетворения заявления Януковича. "Суд постановил: заявление Януковича об отказе от адвоката Рябовола оставить без удовлетворения, поскольку те, кому предоставляет адвокатов государство, отказываться от них не могут", - огласил решение председательствующий на заседании судья Владислав Девятко.

Между тем защитник экс-президента Виталий Сердюк заявил, что считает неуместным участие в процессе бесплатного защитника. По его словам, по украинскому законодательству, сторону защиты могут представлять не более пяти адвокатов, с которыми Янукович заключил договор на представление своих интересов. В свою очередь, судья Владислав Девятко отметил, что адвокаты экс-президента допускали многочисленные нарушения и часто злоупотребляли правом на защиту. Он также призвал стороны начать дебаты, однако это вызвало возмущение адвокатов Януковича, которые заявили о том, что допрос свидетелей по-прежнему не был завершен. Еще один конфликт возник из-за того, что Сердюк начал использовать во время заседания звукоусиливающую технику.

Позднее стало известно, что дебаты все же начались, при этом адвокаты Януковича настаивали на отводе всего состава суда.



