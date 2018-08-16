Трамп лишил экс-директора ЦРУ Бреннана допуска к секретной информации

Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у Джона Бреннана, бывшего шефа ЦРУ и ярого критика нынешнего главы государства.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила об этом решении, зачитав журналистам распоряжение Трампа, где поведение Бреннана было названо эксцентричным.

"Как глава исполнительной власти и главнокомандующий, я, по конституции, несу особую ответственность в деле защиты секретной информации нашей страны, куда входит и контроль за доступом к ней. Я решил отозвать допуск к секретной информации у Джона Бреннана, бывшего директора Центрального разведывательного управления", - говорится в распоряжении президента.

"В прошлом бывшим начальникам разведывательных и правоохранительных органов разрешалось сохранять допуск к секретной информации по окончании их госслужбы как знак профессионального уважения их заслуг, а также с тем, чтобы они могли оказывать консультации своим преемникам в вопросах, по которым у них имелись некие особые знания. Ничто из вышеперечисленного не является основанием для того, чтобы сохранить Бреннану его допуск к секретной информации", - полагает Трамп.

После американо-российского саммита в Хельсинки Бреннан обрушился с нападками на Трампа, обвинив его в госизмене, напоминает ВВС.

В прошлом году Бреннан заявлял, что расследование возможных связей между предвыборным штабом Трампа и Россией в 2016 году вполне обосновано. Трамп в свою очередь неоднократно называл это "охотой на ведьм".

Лишь накануне, 14 августа, Бреннан написал в "Твиттере", обращаясь напрямую к Дональду Трампу: "Поразительно, как часто вы не проявляете в своем поведении даже минимальных признаков порядочности, цивилизованного обращения и добросовестности. Похоже, что вы так никогда и не поймете, что это такое - быть президентом, как и того, что нужно для того, чтобы быть хорошим, порядочным, честным человеком. Как огорчительно, как опасно для нашей нации".