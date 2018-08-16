Житель столицы устроил настоящую нарколабораторию в квартире на Буюканах

Настоящую лабораторию по производству и фасовке наркотиков обнаружили в квартире 52-летнего мужчины в столичном секторе Буюканы.

В ходе обысков полиция изъяла самодельное оборудование и большое количество сушёной конопли. Мужчину задержали. Выяснилось, что он ранее был судим за продажу наркотиков.

Ведется следствие. Правоохранители устанавливают и других причастных к этому делу, а также происхождение наркотиков.