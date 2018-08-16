Депутат ПСРМ Владимир Односталко: люди, рождённые после 1974 могут и не получать пенсию

Депутат ПСРМ Владимир Односталко предложил в ходе передачи «Главный вопрос» на НТВ-Молдова, чтобы люди, рождённые после 1974 могут и не получать пенсию по достижении соответствующего возраста. И произойти это может в случае прихода к власти Партии социалистов. Депутат добавил также, что программа по выплатам пенсий, продвигаемая нынешним правительством, абсолютно бесперспективна, и нынешняя молодёжь не может быть уверенной в том, что с возрастом будет получать пенсию.

Владимир Односталко неоднократно привлекал внимание прессы своими скандальными действиями или заявлениями. 24 марта 2015 в ходе одного из публичных выступлений Партии социалистов, он спрятал флаг Европейского союза за занавеской. А 9 мая 2017 Односталко напал словесно и физически на председателя Ассоциации «Unirea - Onoare Demnitate si Patrie” Влада Билецкого. Тогда социалист накинулся на Билецкого, пытаясь сорвать с его груди румынский триколор.

Согласно порталу Moldova Curata, имя Владимира Односталко фигурирует в финансовом отчёте ПСРМ, что он перечислял в пользу партии трижды суммы, превышающие 80.000 леев.

Цитируемый источник отмечает, что 11 ноября 2014 он выделил 80.500 леев, а через 10 дней - 21 ноября 2014 - ещё 87500 леев и 85600 леев. В общей сложности, вклад депутата в казну партии составил 253600 леев, передает allmoldova.com.