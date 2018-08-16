На Буюканах трое неизвестных обокрали детсад

В Кишиневе трое мужчин украли из детского садика примерно шесть тысяч леев. Инциденд произошел утром, 16 августа, в столичном районе Буюканы.

По словам полицейских, сегодня утром, во время патрулирования столичной улицы Василие Лупу, они увидели возле детского садика трёх подозрительных мужчин. Заметив представителей правопорядка, подозреваемые принялись бежать.

Полицейским всё таки удалось задержать одного из мужчин. Им оказался 30-летний житель столицы. В ходе обысков у подозреваемого обнаружили нож, перчатки и деньги. Мужчину доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств дела.

Через некоторое время в службу 112 поступил звонок от сотрудников детсада №20, которые сообщили краже.

Согласно данным полиции, подозреваемые проникли в детсад через открытое окно в ванной комнате. Охранник на тот момент спал и не услышал посторонних звуков.

На данный момент органы правопорядка разыскивают остальных участников преступления.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до четырех лет тюрьмы.