64-летняя звезда сериала "Сваты" обратилась в полицию из-за угроз поклонника

Полиция проводит проверку после заявления народной артистки России Татьяны Кравченко о поклоннике, который отправляет ей на телефон сообщения с угрозами, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась актриса Татьяна Кравченко, которая сообщила, что с начала августа она получает от неизвестного гражданина sms-сообщения, в том числе с угрозами», – рассказал собеседник агентства.

Артистка также рассказала, что в одном из сообщений мужчина попросил перевести ему десять тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает mir24.tv.

Татьяна Кравченко – советская и российская актриса театра и кино. С 1976 года служит в «Ленкоме». Сыграла в более чем 130 фильмах и сериалах, однако наибольшую известность получила после сериала «Сваты».