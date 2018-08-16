Член ПНЕ Ниспорен считает, что на протестах не обойтись без Трайана Бэсеску

Председатель территориальной организации ПНЕ Ниспорен настаивает, чтобы политические лидеры ПДС, ЛДПМ и ППДП пригласили бывшего президента Румынии Трайана Бэсеску на протест 26 августа, который пройдёт в Кишиневе.

Член Партии национального единства предлагает также, чтобы правые оппозиционные партии воздержались от взаимных упрёков и нападок друг на друга. Он предлагает, чтобы они выступили с открытым отпадением к своим сторонникам не вступать в публичные стычки.

Юрий Кэрбуне написал на своей странице в Facebook, что к этой инициативе и к обращению к местным лидерам ПДС, ЛДПМ и ППДП присоединились и его остальные коллеги из ПНЕ Ниспорен, а его выбрали членом в Движении сопротивления, пишет allmoldova.