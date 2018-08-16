Есть признаки подготовки захвата власти в Республике Молдова

Высылка из ЕС председателя Фонда Open Dialog Людмилы Козловской, подозреваемой в шпионаже в пользу Москвы, а также ее связи с лидерами ПДС и ППДП в Кишинёве могут означать серьёзное вмешательство секретных российских спецслужб в политику Молдовы. Так считает политический аналитик Корнелиу Чуря, о чем он заявил в передаче Publika Report на Publika TV.

«Я допускаю, что в дела Республики Молдова глубоко вмешались из вне, и думаю, что наши секретные службы за этим следят. Заметна явная связь между Фондом Open Dialog и лидерами радикальной оппозиции из ряда пост-советских стран, включая Россию или Казахстан, а также Республику Молдова. Предполагаю, что цель - заменить правящий режим в этих странах»,- заявил Корнелиу Чуря. Политический аналитик потребовал лидеров ПДС и ППДП - Майю Санду и Андрея Нэстасе - публично обьяснить, в каких отношениях они состоят с этой организацией, подозреваемой в связях с секретными спецслужбами Москвы.

"Майя Санду и Андрей Нэстасе должны четко пояснить, что их связывает с этим Фондом, какие планы у них с этим Open Dialog, и будут ли они и дальше пользоваться услугами этой организации, а также почему пользовались ими раньше»,- добавил Корнелиу Чуря. В ходе этой же передачи, полковник СИБа в запасе Александру Попеску выразил надежду на то, что наши спецслужбы внимательно следят за этим случаем. «Надеюсь, что у нас спецслужб есть соответствующие материалы, которые ответят на вопрос: связаны ли эти люди с нашими политическими деятелями. Важно все задокументировать. Мы видим, что идёт продвижение интересов России через НПО под прикрытием демократических ценностей. Аналогичные действия мы замечаем и в ряде других стран пост-советского пространства. Есть явные признаки того, что готовится захват власти, разрешительные действия, которые уже выявили секретные службы стран ЕС",- сказал Александру Попеску.

Напомни, что Людмила Козловская была депортирована из ЕС за связи с российскими спецслужбами. Она является председателем Open Dialog Fundation, организации, лоббирующей в Брюсселе ПДС Майи Санду и ППДП Андрея Нэстасе. По банным польской прессы, Козловская прилетела во вторник в Украину, после того, как ее внести в регистр Системы информации Шенген, предполагающий незамедлительную высылку нетолько из страны, где она находилась - то есть Польши, но и вообще из ЕС.

Британская газета Financial Times написала, что организация Людмилы Козловской, финансируемая миллиардером Мухтаром Аблязовым, оказывала активную поддержку олигарху, осуждённому в Кишиневе, Вячеславу Платону. Кроме того, она лоббировала интересы Ренато Усатого - бывшего мэра Бельц, сбежавшего в Москву, а также лидеру экстремистского движения АНТИФА - Григорию Петренко, бежавшего в Германию.

Напомним, также, что в одном из отчетов, представленных в Европарламенте, эта организация была обвинена в причастности к гибридной войне Российской Федерации против Запада. Авторы документа обвинили Людмилу Козловскую в том, что она работает на российские спецслужбы. Financial Times отмечает также, что Мухтар Аблязов разбогател на схемах по рейдерским захватам и отмыванию денег. В 2009 банкир с сомнительной репутацией под давлением ряда уголовных дел за мошенничество и отмывание денег как минимум в 6 странах - в том числе в Казахстане, Украине и России - сбежал из Москвы в Лондон - излюбленное место беглых миллиардеров.

По данным британской газеты, Аблязов забрал с собой в Великобританию не только украденные миллиарды, но и политические войны, к которым был причастен, перенеся их из Казахстана и России на Запад. Война, связанная с его именем, ставшая настоящим тройанским конем, разделяла не только общественное мнение на Востоке, но и ряд ведомств на Западе.

Пресса также писала, чт Мухтар Аблязов состоял в любовной связи с Людмилой Козловской. Более того, журналисты информационного портала в Казахстане нашли и видеосъёмку интимного содержания, подтверждающую это, пишет allmoldova.