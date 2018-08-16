Следы от пуль и кляксы крови: Видео из квартиры, где москвич расстрелял семью

СК РФ опубликовал видео из московской квартиры на Хабаровской улице, где пьяный мужчина выстрелил из ружья в тёщу и тестя. Разъярённый москвич целился в свою супругу, которая накануне решила уйти от него, забрав детей. Однако пожилые родители собственными телами закрыли от ружья свою дочь.

Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов застали на месте страшную картину: на полу лежали окровавленные тела тёщи и зятя, который после случившегося покончил с собой. Тесть получил ранения и был госпитализирован, а жене стрелка удалось выскользнуть из квартиры и позвать на помощь, пишет life.ru.

Мария и Дмитрий были женаты с 2011 года. Сначала всё было хорошо, у пары родился сын, но потом Дмитрий начал сильно ревновать и часто повторял, что если Марина от него уйдёт, то он просто убьёт её. После очередной ссоры женщина взяла детей и уехала к родителям.