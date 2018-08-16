Давай, до свидания! Как Майя Санду поставила на себе крест как политик

Социологические опросы отмечают резкое падение популярности одного из главных оппозиционных политиков Молдовы — Майи Санду. С результатами исследований общественного мнения согласны и политологи. Аналитик Сергей Манастырлы высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова свою точку зрения на эту ситуацию.

«Она на себе поставила крест, когда отказалась работать с русскоязычными избирателями во время предвыборной избирательной кампании на пост президента, и с треском те выборы проиграла. С тех пор у нее падение рейтинга — уроков из того поражения ни она, ни ее команда не извлекли», — цитирует политолога eho.md.

Более того — эксперт уверен, что главный союзник Санду, Андрей Нэстасе сумел продемонстрировать лучшие способности к обучению как политик и именно поэтому потеснил ее на правом поле.

«Легко говорить, о том, что выборы украдены и тому подобное. Но если политик желает чего-то добиться, взять реванш за поражение, он должен расти, учиться новому. Нэстасе, кстати, учится. Даже ситуацию с непризнанием его мандата он сумел развернуть в свою пользу», — отметил собеседник.