Степаненко объявила наручные часы Петросяна совместно нажитым имуществом

Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса попросила включить в список подлежащего разделу совместно нажитого с Евгением Петросяном имущества наручные часы артиста. По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, она не включает в этот перечень собственные ювелирные украшения.

— Елена Степаненко также претендует на наручные часы Евгения Вагановича, которые она хочет включить в объём совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного иска, — заявил защитник.

Он отметил, что Евгений Ваганович в свою очередь не намерен делить её украшения как совместно нажитое имущество, передает life.ru.

Ранее Жорин заявил, что раздел имущества его подопечного с Еленой Степаненко может длиться годами. Пока даже не производилась его точная опись.