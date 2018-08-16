Ученые создали приложение для продления жизни смартфона

Учёные из Университета Ватерлоо разработали мобильное приложение, с помощью которого можно продлить время автономной работы смартфона. Об этом сообщает UberGizmo.

С этим программным обеспечением яркость экрана будет меняться в зависимости от приложения, а также на отдельных участках дисплея она будет разная: когда пользователь работает с одним окном, оно отображается ярче, а другие — тусклее, пишет life.ru.

В итоге исследователи достигли результата: при активности этого приложения время автономной работы мобильного устройства увеличивается на 10–25%. Отметим, что такая возможность может быть доступна только на смартфонах с OLED-экранами.

Проект интересен тем, что учёные пытаются повысить время автономной работы с помощью программного обеспечения. Сейчас, как правило, заряд аккумулятора экономится с помощью вмешательства в аппаратное обеспечение или ограничения функциональности устройства.