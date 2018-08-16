Самый старый сыр в мире оказался полон древних бактерий

Обнаруженный археологами сыр был "похоронен" в египетской гробнице вместе с Птахмесом — одним из древнеегипетских чиновников. После изучения состава сыра учёные обнаружили в продукте большое количество смертельных бактерий, способных быстро убить человека, пишет Daily Mail.

Самый древний сыр в мире был заражён бруцеллами — одним из самых опасных видов бактерий, которые могут передаваться от животных к человеку. Высокая активность бактерий может представлять для человека смертельную опасность, поскольку после инкубационного периода, длящегося 1–4 недели, бруцеллы поражают большую часть внутренних органов человека, пишет life.ru.

Учёные из Катанийского университета в Италии считают, что данные исследования помогут не только узнать, как именно создавался древний сыр, но и помогут изучить все древние бактерии, с которыми человечество может когда-либо столкнуться.