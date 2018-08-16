Samsung выпустила первый процессор 5G

Корейский вендор выпустил первый в мире чип с поддержкой связи пятого поколения. Процессором Samsung Exynos 5100 будут укомплектованы смартфоны, вышедшие в первой половине 2019 года, передаёт GizmoChina.

Чип Exynos 5100 был сконструирован по 10-нм техпроцессу, железо поддерживает работу в сетях пятого поколения, но также может передавать данные в сетях 4G. По сообщениям Samsung, мобильный процессор обеспечивает скорость до 2 Гбит/секунду в сетях 5G на частоте 6000 МГц и до 6 Гбит/секунду в спектре mmWave. Скорость загрузки данных в сетях 4G была также увеличена до 6 Гбит/сек, пишет life.ru.

Согласно прогнозам, новый чип появится в смартфонах, выпуск которых намечен на начало 2019 года. По данным Samsung Electronics, процессор не получит следующий флагман корейцев Galaxy S10. Однако 5G-чип может быть установлен в модификацию флагмана или другой смартфон Samsung.

До конца года ожидается релиз процессора Qualcomm, который тоже будет поддерживать работу в сетях 5G. Отметим, что чипы американского вендора установлены в большинстве Android-флагманов.