Prima Casă-3: уже двадцать семей подали документы для участия в программе

За две недели действия программы Prima Casă-3 документы для участия в ней подали более 20 заявителей.

В основном документы подали семьи с двумя детьми, но есть и заявка от родителей троих ребят. Живет семья в Бельцах, и в случае одобрения кредита, государство возьмет на себя выплату половины суммы займа. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке госсекретарь Минфина Ион Кику.

"По условиям третьего этапа программы ипотечного кредитования под гарантии государства, семьям с одним ребенком компенсируют 10% суммы займа, с двумя - 25, с тремя - 50", - заявил Ион Кику.

Семьям с четырьмя и более детьми государство компенсирует всю сумму полученного на покупку жилья кредита.

Со дня запуска программы Prima Casă на ее условиях было куплено свыше 260 квартир и домов.





