Украинец подстрелил полицейскую с балкона своей квартиры

В Тернополе неизвестный мужчина выстрелил в руку капралу взвода роты полиции специального назначения. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 16 августа.

Инцидент произошел вчера вечером, передает korrespondent.net.

"Патрульные прибыли на место происшествия. Они начали тщательно обследовать прилегающую территорию. Вместе с группой быстрого реагирования и следственно-оперативной группой им удалось задержать 29-летнего гражданина. В содеянном он сознался. По его словам, стрелял с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Эксперты изъяли предмет, похожий на винтовку", – говорится в сообщении.

В травмпункте пострадавшей полицейской оказали первую медицинскую помощь. Ее не госпитализировали.

Судя по опубликованным фото, мужчина стрелял из пневматической винтовки испанской компании Norica. По данном факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).