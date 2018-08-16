Голубые глаза сына — позор: Житель Иркутска зарезал семью, подозревая жену в измене

Житель Иркутска зарезал свою жену и полуторагодовалого сына, так как считал, что она ему изменила и родила от другого мужчины. 15 августа начался судебный процесс по громкому делу.

Происшествие случилось в марте этого года. Полицейские насчитали 69 ножевых ранений у женщины и 20 у малыша. После сообщений о чудовищном убийстве в городе был объявлен план "Перехват". Мужчину задержали на даче. Он сразу признался в содеянном, а на допросе лишь твердил слово "измена", пишет life.ru.

По словам иркутянина, в день семейного праздника жене позвонил незнакомец. Опьянённый ревностью глава семейства схватился за нож.

— Она всегда ему всё прощала: и побои, и унижения, — рассказала мать убитой.

По словам тёщи, мужчина считал позорным голубой цвет глаз своего сына. В Иркутск Файсетдин Хабибулоев приехал из Таджикистана в 2014 году. В России мужчина работал на стройке и изучал русский язык. Через общих друзей познакомился со своей будущей женой Натальей. Спустя год пара поженилась, вскоре у них родился ребёнок. Мать Натальи рассказала, что она хотела подать на развод, но муж пригрозил ей забрать сына.

Хабибулоеву грозит пожизненное заключение. Следующее заседание суда назначено на 20 августа.