На необитаемом острове собрали 120 тонн металлолома

Огромное количество металла обнаружили и собрали на острове Вилькицкого в Карском море. Очисткой занимались экологи-волонтеры во время летних экспедиций.

Вывести весь мусор модно будет только за несколько лет. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет Корреспондент.

Люди собрали больше двух с половиной тысяч металлических бочек, часть из которых с горюче-смазочным материалом.

Уборку на острове Вилькицкого планируют продолжить до полной очистки. Также специалисты ищут средства для очистки почвы нефтепродуктов.

Для очищения острова волонтеры прибыли из Казахстана, Киргизии, России и Израиля.