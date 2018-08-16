Ученые назвали самые опасные для зубов продукты

Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что не только сахар может медленно разрушать ваши зубы, тем самым вызывая ряд осложнений, пишет Technology.

Помимо сахара ВОЗ рекомендует воздержаться от употребления углеводов и крахмала. Указана и самая опасная для зубов пища: белый хлеб, крекеры, печенье, пирожные, чипсы и некоторые другие продукты с повышенным содержанием соли, пишет life.ru.

Однако сахар и его содержание в газированных напитках, конфетах, леденцах и других изделиях может пагубно отразиться на здоровье зубов: эмаль может просто "осыпаться", как старая краска с деревянного забора. Также учёные предупредили и об опасности сахара для здоровья дёсен: они могут начать кровоточить и доставить много неприятностей человеку.