Бедный палестинский рыбак построил лодку из пустых бутылок. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
35-летний Муат Абу Зейд (Muath Abu Zeid) собрал около 700 пустых бутылок и при помощи клея и старых рыболовных сетей соорудил из них подобие лодки. Сверху он прикрепил деревянную доску, которая служит сиденьем, пишет lenta.ru.
Рыбак утверждает, что его творение выдерживает вес до восьми человек. Каждый день Зейд садится в лодку и выходит в Средиземное море. Чтобы достичь мест, где клюет рыба, необходимо удалиться от берега на несколько сотен метров.
За восемь часов ему удается наловить пять-семь килограммов кефали, сардин и другой мелкой рыбы. Затем он продает улов на обочине дороги. Как правило, удается выручить от 20 до 40 шекелей в день (350-700 рублей).
Рыбак надеется, что после покупки рыболовной сети сможет зарабатывать больше. Пока ему приходится ловить рыбу удочкой.
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