Под Одессой металлические ворота убили ребенка

В Черноморске шестилетний мальчик погиб в результате падения на него металлических ворот. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в четверг, 16 августа.

"По вызову выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что несчастный случай произошел на глазах у бабушки погибшего. Мальчик вылез на ворота, которые сломались и упали вместе с ребенком", – говорится в сообщении.

В Черноморском отделения полиции уточнили, что трагедия произошла сегодня, примерно в 8:40 утра, возле одного из домов в Черноморске, передает Корреспондент.

"Выяснилось, что произошел ужасный несчастный случай. На мальчика 2012 года рождения упали тяжелые металлические ворота. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, в частности, открытую черепно-мозговую травму. Ребенок умер на месте", – рассказал начальник Черноморского ОП, подполковник Олег Чукань.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".