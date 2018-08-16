В Выборге из горящей квартиры спасли четырех кошек

Пожарные Виктор Гончаров и Артем Ольгейзер в Выборге спасли из горящей квартиры четырех кошек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Пожар вспыхнул утром в четверг, 16 августа, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома, располагающегося на Школьной улице. При ликвидации возгорания спасатели обнаружили напуганных животных, пишет Известия.ru.

"Нам удалось поймать их и вынести на улицу, где нас встретили двое ребят-подростков. Как оказалось, мальчики успели выскочить из квартиры, когда начался пожар. Они и рассказали нам, что в пожаре остались ещё пять животных. И, пока наши коллеги продолжали заниматься ликвидацией пожара, мы обнаружили оставшихся кошек", — рассказал Гончаров.

В общей сложности пожарные вынесли на улице восемь животных. Спасти удалось лишь четырех из них. В сообщении отмечается, что поступок пожарных мог остаться незамеченным, если бы местные жители не опубликовали в соцсетях видео, на котором запечатлен процесс спасения кошек.