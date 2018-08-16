По меньшей мере 23 человека стали жертвами аномальной жары в испанской Каталонии. По данным регионального департамента здравоохранения, речь идет о людях в возрасте от 41 года до 100 лет.
С 24 июля на территории практически всей Испании установилась сильная жара, температура в некоторых провинциях поднималась выше 40 градусов. Сейчас ситуация немного нормализовалась, сообщает Известия.ru со ссылкой на ТАСС.
В августе были опубликованы результаты исследования климатологов, согласно которым аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле на протяжении последующих пяти лет.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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