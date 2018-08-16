Жертвами аномальной жары в Каталонии стали 23 человека

По меньшей мере 23 человека стали жертвами аномальной жары в испанской Каталонии. По данным регионального департамента здравоохранения, речь идет о людях в возрасте от 41 года до 100 лет.

С 24 июля на территории практически всей Испании установилась сильная жара, температура в некоторых провинциях поднималась выше 40 градусов. Сейчас ситуация немного нормализовалась, сообщает Известия.ru со ссылкой на ТАСС.

В августе были опубликованы результаты исследования климатологов, согласно которым аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле на протяжении последующих пяти лет.