Джеймс Петтит не отказывается от идеи построить новое здание посольства США на месте Республиканского стадиона

Посольство США в Молдове не отказывается от идеи построить новое здание диппредставительства на территории бывшего Республиканского стадиона.

Комментируя отказ президента Игоря Додона промульгировать закон о передаче участка, посол Джеймс Петтит отметил, что понимает озабоченность главы государства и заверяет, что приобретение земли будет транспарентным.

"Я очень уважаю президента и понимаю, о чем он думает. Но речь в первую очередь идет об участке, который годы был заброшен. Мы 10 лет искали подходящую территорию для нового здания посольства, и уверяю вас: любая сделка по покупке земли для этих целей будет транспарентной и законной", - сказал посол США в Молдове Джеймс Петтит.







