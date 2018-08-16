С начала года свыше 150 тысяч туристов посетили отечественные пансионаты, базы отдыха и гостиницы

В первые полгода отечественные пансионаты, базы отдыха и гостиницы посетили свыше 150 тысяч туристов. Это на 12% больше, чем в тот же период 2017. Почти 80 тысяч туристов были из Молдовы, еще более 70 тысяч - гости из-за границы.

Примерно на треть выросло число посетителей пансионатов. На 23% увеличилось число посетителей баз отдыха, еще на 12% - гостиниц. Больше всего иностранных туристов - почти 30% - было из Румынии. Примерно 13% - прибыли из Украины. Чуть более 8 - приехали из России, еще 5,5% - из США.

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