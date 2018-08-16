"Запах сшибает с ног": Житель Нижегородской области превратил свой гараж в морг

Жители городка Ворсма бьют тревогу. Их сосед Павел Пенкин обустроил частный морг в собственном гараже, сообщают местные СМИ. Очевидцы рассказывают, что уже не раз видели, как к сооружению подъезжают катафалки, а оттуда выгружаются покойники — как в чёрных мешках, так и в гробах, уже готовые к панихиде.

— Я раз шла мимо... Такой запах стоял! Аж с ног сшибает, — рассказывает местная жительница Татьяна Скобелева.

Хозяин гаража оказался владельцем небольшого ритуального агентства. Вероятно, таким образом он решил расширить перечень оказываемых услуг. Для этого мужчина обзавёлся старой морозильной камерой и начал не просто готовить покойников к погребению, но и предлагать родственникам услуги "временного хранения", то есть за небольшое вознаграждение соглашался "придержать" усопшего у себя до дня похорон, пишет life.ru.

К слову, сам Пенкин и не отрицает, что переоборудовал свой гараж в морг, вот только услуги свои, по словам мужчины, он оказывает бесплатно.

Соседи новоявленного частного морга готовят иск в прокуратуру и суд.