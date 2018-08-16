Врача Елизаветы II насмерть сбил грузовик

Врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в ДТП. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Согласно данным телеканала, британская королева уже поставлена в известность о смерти доктора. Отмечается, что в ходе ДТП грузовик наехал на 67-летнего велосипедиста. Мужчина скончался на месте, пишет life.ru.

Фишер специализировался в области гомеопатии, а также других форм нетрадиционной медицины. Он лечил остеоартрит и ревматоидный артрит.