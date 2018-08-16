Полуторогодовалый малыш из Кантемирского района попал в больницу, выпив растворитель для краски

Полуторогодовалый малыш из села Капаклия Кантемирского района попал в больницу, выпив разбавителя для краски. За ребенком приглядывала бабушка, пока мама была на работе в столице.

В столичном Институте матери и ребенка врачи диагностировали у ребенка поражение желудки и пневманию, вызванную попаданием раствора в дыхательные пути.



"Пациенту была назначена инфузионная терапия, для дезинтоксикации. Сейчас идет второй этап лечения. Для детей такого возраста он довольно продолжительный", - сказала завотделением Клена Кожокару.

Похожий случай произошел недавно в столице. Трехлетняя девочка, оставшись дома без присмотра, проглотила капсулу с жидким порошком. Ее доставили в больницу с ожогом пищевода.

С 2012 года в Институте маетри и ребенка работает служба Toxapel, предназначенная для помощи и информирования о действиях в случае интоксикации у детей.

"На первом месте - отравления лекарствами, на втором - бытовой химией: разбавителями и растворителями", - сказала завотделением Анна Оглинда.

Ежегодно в отделение токсикологии Института матери и ребенка поступает более 300 пациентов.









